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    Международная космическая станция уклонилась от мусора

    22 Декабря 2022, 02:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали во избежание столкновения с космическим мусором, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Роскосмоса, корректировка орбиты МКС была проведена с помощью включения двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20». Решение же о проведении маневра было принято на основе данных слежения, которые показали близкое приближение к станции фрагмента обломков российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

    Было подсчитано, что без маневра обломки могли пройти менее чем в четверти мили от станции. После корректировки средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км и составила 417,97 км.

    Согласно статистике, за все время полета станции было проведено 330 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 179 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс».

    Космическую вахту на борту МКС сейчас несут три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, три американских астронавта - Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката.

    Как мы сообщали ранее, в связи с разгерметизацией внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля «Союз МС-22», вопрос возвращения на Землю российско-американского экипажа обсуждается специалистами Роскосмоса.

    Как стало известно, американские партнеры по МКС предложили помощь в возвращении экипажа на своих кораблях.

    «Но в этом сегодня нет никакой необходимости», - сказал директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов во время эфира на телеканале «Россия 24» и поблагодарил американских астронавтов за поддержку.

    Фото НАСА/Роскосмос

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Мировые новости
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