Международная космическая станция уклонилась от мусора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали во избежание столкновения с космическим мусором, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Роскосмоса, корректировка орбиты МКС была проведена с помощью включения двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20». Решение же о проведении маневра было принято на основе данных слежения, которые показали близкое приближение к станции фрагмента обломков российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

Было подсчитано, что без маневра обломки могли пройти менее чем в четверти мили от станции. После корректировки средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км и составила 417,97 км.

Согласно статистике, за все время полета станции было проведено 330 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 179 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс».

Космическую вахту на борту МКС сейчас несут три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, три американских астронавта - Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката.

Как мы сообщали ранее, в связи с разгерметизацией внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля «Союз МС-22», вопрос возвращения на Землю российско-американского экипажа обсуждается специалистами Роскосмоса.

Как стало известно, американские партнеры по МКС предложили помощь в возвращении экипажа на своих кораблях.

«Но в этом сегодня нет никакой необходимости», - сказал директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов во время эфира на телеканале «Россия 24» и поблагодарил американских астронавтов за поддержку.

Фото НАСА/Роскосмос



