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    Международная конференция в честь юбилея Ахмета Байтурсынова проходит в Нур-Султане

    5 Сентября 2022, 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 5 сентября, в день рождения просветителя, реформатора казахской письменности Ахмета Байтурсынова в стенах Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева проходит международная научно-практическая конференция «Научное наследие Ахмета Байтурсынова и интеллектуальная преемственность нового Казахстана». В работе конференции принимают участие ученые, литературоведы, эксперты Казахстана, Турции, Венгрии, России, Азербайджана и Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В работе научно-практической конференции принимают участие ученые из США, Венгрии, Турции, Узбекистана, России. Наша цель – популяризировать в новом Казахстане опыт, научные труды, культурные, государственные, интеллектуальные взыскания просветителя. До конца года в стране будет издан 12-томный сборник трудов Ахмета Байтурсынова», - сказал на конференции ректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

    По его словам, инициативы Ахмета Байтурсынова в сфере образования, науки и культуры начинаются со слова «первый».

    «Его труды – это инструмент модернизации государственности. В Советское время, в период большевизма Ахмет Байтурсынов открыто говорил о том, что у нас есть свой путь, своя культура. Ахмет Байтурсынов – это духовный учитель нации», - добавил Ерлан Сыдыков.

    В мероприятии принимают участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы, ученые, филологи и литераторы.

    В рамках конференции ученые представят новые архивные источники об Ахмете Байтурсынове и деятелях Алаш. Работа конференции проходит в трех секциях: «Новые направления в исследовании и осмысливании наследия языкознания Ахмета Байтурсынулы», «Ахмет Байтурсынулы и новые проекты литературы и культуры», «Явление Ахмета Байтурсынулы и межпредметная интеграция».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Образование Культура История Казахстана Дата 150-летие Ахмета Байтурсынова
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