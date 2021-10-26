Международная конференция «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда» пройдёт в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с 27 по 29 октября пройдет международная научно-практическая конференция «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, мероприятие организовано на основании общенационального плана празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Проводят конференцию министерства образования и науки, информации и общественного развития культуры и спорта Республики Казахстан и акимат Атырауской области.

Программа конференции будет насыщенной и содержательной. Пленарное заседание состоится в «Салтанат сарайы», панельные заседания и пленэр художников пройдут в центре Абая.

Ожидается, что в работе конференции примут участие более 30 отечественных ученых, около 10 ученых из Европы, Америки, Турции, Японии, России, Украины в офлайн- и онлайн-формате – всего 150 человек. Это ученые, занимающиеся исследованием истории Золотой Орды, археологи, этноархеологи, археологи-нумизматы, проводившие раскопочные работы древних городов, существовавших в период расцвета Золотой Орды. А также художники, описывающие в своих полотнах облик Золотой Орды, ученые-фольклористы, исследующие устную историю Золотой Орды, кюйши, молодые ученые, поэты, писатели и представители интеллигенции.

Вниманию гостей будет предложена специальная выставка «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда» из артефактов, обнаруженных во время археологических раскопок в городищах Сарайшык, Актобе-Лаэти и караван сарае Таскешу на территории Атырауской области. На выставке будут экспонироваться найденный в 1909 году на месте города Сарайшык сосуд с отрывками из поэмы Жусупа Баласагуна, украшения из кости, серебра, нумизматические и археологические экспонаты. Кроме того, участники получат возможность ознакомиться с подлинниками научных отчетов об археологических раскопках, проводившихся на территории Атырау с 1975 года по 2020 год.

В целях реализации утвержденного общенационального плана будет создан этноаул в селе Сарайшык, являвшимся столицей Золотой Орды на Великом Шелковом пути. Организованы тематические выставки, часы мастерства прикладников, ярмарки, экскурсии в историко-культурные объекты в городе Атырау и Жылыойском районе.



