Между РК и РФ возобновлено движение дополнительных пассажирских поездов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С июня возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов в сторону РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Поезда будут ходить по маршрутам:

Поезд №145/146 сообщением «Караганда-Омск», отправлением из Караганды с 3 июня - по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня - по субботам и по средам;

Поезд №113/114 сообщением «Алматы-2-Казань» отправлением из Алматы с 6 июня - по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня - по четвергам;

Курсирование поезда №83/84 сообщением «Караганда-Москва» сокращается. Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля по четным датам. Из Омска в Караганду состав будет курсировать с 10 июня по 30 июля по четным датам.

Кроме того, с 1 августа по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечетным числам. С 2 сентября по 30 октября из Караганды и Самары поезд будет курсировать по четным датам. С 1 ноября по 9 декабря - из Караганды в Самару по нечетным числам. Из Самары в Караганду, с 1 ноября по 11 декабря, поезд будет курсировать по нечетным числам.

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте.

Решение от 27.04.2022 года принято Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК. При этом требования, прописанные в постановлении главного государственного санитарного врача РК от 29.04.2022 года №21 «Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан», обязательны к соблюдению.

Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну, по-прежнему, обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов на момент пересечения госграницы РК. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы), признанного действительными на территории РК согласно постановлению главного госсанврача РК. Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.

Не требуется предоставления справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом:

детям в возрасте до пяти лет при наличии такой справки у сопровождающих их лиц;

членам правительственных делегаций РК;

членам локомотивных бригад, лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте;

лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в РК, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы РК, при предоставлении документального подтверждения;

лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанные действительными на территории РК согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «1433» и на сайте Bilet.railways.kz.