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    Между Луной и Землей пролетел астероид, способный уничтожить город

    26 Марта 2023, 09:25

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В субботу вечером между орбитами Земли и Луны пролетел огромный астероид, способный уничтожить целый земной город. К счастью для нас, он не столкнулся с Землей и ее спутником, как и предсказывали в американском космическом агентстве NASA. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Диаметр астероида 2023 DZ2 - от 40 до 90 метров. Около 19:49 по Гринвичу он прошел на расстоянии примерно 175 тысячах километров от Земли.

    Такие большие астероиды редко приближаются к нашей планете настолько близко. Астрономы называют пролет астероида событием, которое происходит раз в десятилетие.

    Как заявили в NASA, пролет астероида даст ученым возможность его внимательно изучить, в том числе и для того, чтобы подготовиться к возможному столкновению подобного объекта с Землей.

    «Риск того, что этот»убийца городов«ударит по Земле, нулевой, но его приближение даст нам великолепную возможность для наблюдений», - сказал глава департамента планетарной обороны Европейского космического агентства Ричард Моиссл.

    По предварительным данным, 2023 DZ2 представляет научный интерес, добавляет астроном, но состав астероида ученые пока не определили - для этого нужно больше данных.

    Новая встреча

    Благодаря близости пролета, астероид можно было наблюдать с Земли с помощью бинокля или небольшого телескопа. Также за пролетом можно было следить в интернете в прямом эфире с помощью проекта The Virtual Telescope Project.

    По расчетам ученых, 2023 DZ2 снова пролетит недалеко от орбиты Земли в 2026 году, однако и тогда он не столкнется с нашей планетой.

    Ранее в марте ученые обнаружили еще один астероид похожего размера, 2023 DW, и в какой-то момент исследователи даже давали небольшой шанс (1 к 432), что он попадет в нашу планету 14 февраля 2046 года, на день святого Валентина.

    Сейчас Моиссл говорит, что 2023 DW разминется с Землей примерно на 4,3 млн км.

    Даже если большой астероид встанет на курс столкновения с Землей, теперь у человечества есть возможность защититься.

    В сентябре прошлого года NASA впервые провело эксперимент по изменению орбиты астероида с помощью непилотируемого корабля. Зонд американского космического агентства НАСА врезался в астероид Диморф диаметром 163 м.

    Это была первая попытка человечества отработать механизм планетарной защиты. Орбита астероида действительно со временем изменилось, но в августе прошлого года ученые заявили, что на нее могли повлиять и другие факторы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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