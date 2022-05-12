Между Казахстаном и Турцией станет вдвое больше авиарейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиационные власти Казахстана и Турции в мае проведут переговоры по вопросам дальнейшего увеличения количества авиарейсов и расширения географии полетов. Об этом в ходе прошедшей в Анкаре встречи президентов двух стран сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает МИА «Казинформ».

До начала пандемии COVID-19 между Казахстаном и Турцией выполнялось 65 авиарейсов в неделю. В настоящее время между странами выполняется 61 пассажирский рейс в неделю. Авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполняют 37 рейсов, турецкие Turkish Airlines и Pegasus – 24 рейса. В Стамбул, Анталию и обратно пассажиры могут летать из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Шымкента и Туркестана.

По данным министра, в ближайшее время количество полетов будет увеличено сразу на 63 рейса в неделю. Таким образом, количество еженедельных рейсов между странами вырастет до 124.

«Начиная с 13 мая поэтапно увеличиваются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Turkish Airlines в Анталию и Бодрум. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска», – проинформировал Каирбек Ускенбаев.

SCAT предложит 29 новых еженедельных рейсов в Анталию из:

– Нур-Султана – семь рейсов в неделю

– Алматы – шесть рейсов в неделю

– Актобе – три рейса в неделю

– Атырау – три рейса в неделю

– Шымкента – два рейса в неделю

– Караганды – два рейса в неделю

– Уральска – два рейса в неделю

– Костанай – два рейса в неделю

– Актау – один рейс в неделю

– Усть-Каменогорск – один рейс в неделю

У Air Astana добавится 18 рейсов в неделю из Нур-Султана и Алматы в Анталию (по семь рейсов) и Бодрум (по два рейса).

Turkish Airlines будет осуществлять 16 рейсов в неделю в Анталию из Нур-Султана (пять рейсов), Алматы (четыре рейса) и Караганды (три рейса), а также в Бодрум из Нур-Султана и Алматы (по два рейса).

В июле текущего года в Стамбуле планируется встреча авиационных властей двух стран для обсуждения дальнейшего увеличения количества рейсов и расширения географии полетов.