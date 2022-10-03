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    Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

    3 Октября 2022, 11:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена выдвинули в кандидаты на пост президента Республики Казахстан от РОП «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В СМИ появилась информация о том, что Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты от содружества профсоюзов «Аманат».

    Мейрам Кажыкен подтвердил эту информацию корреспонденту МИА «Казинформ». Также он сообщил, что завтра пойдет в Центральную избирательную комиссию и займется регистрацией документов.

    Мейрам Кажыкен родился 5 апреля 1961 года в Павлодарской области. Он также является директором Института исследований современного общества, доктором экономических наук.

    Ранее сообщалось, что народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула своего первого кандидата на внеочередные выборы Президента РК. На внеочередном XX съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Жигули Дайрабаева.

    1 октября стало известно, что кандидатом от Общенациональной социал-демократической партии стал Нурлан Ауесбаев.

    Внеочередные выборы Президента Казахстана состоятся 20 ноября.


    Фото: aiu.edu.kz





    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы Президентские выборы - 2022
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