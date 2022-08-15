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    • Метеослужба проинформировала о сроке спада сильной жары в Азербайджане

    15 Августа 2022 16:54

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сильная жара в стране сохранится до 20 августа. Об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозам метеослужбы, максимальная температура воздуха в столице и на Абшеронском полуострове составит 35-39 (местами 40), в районах – 35-40 градусов тепла, местами в Центральном Аране и Нахчыванской АР – 41-42, в горах – 27-32 градуса тепла.

    Отмечается, что 14 августа температура воздуха в Азербайджане превысила климатическую норму на 3,8 градуса – максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 38,5, в низменных районах страны – 40,3 градуса тепла.

    Согласно многолетним наблюдениям, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована на уровне 42,6 градуса 9 августа 2017 года.

    Ожидается, что теплая погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 20 августа, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

    По данным службы, среднегодовая температура воздуха в предгорьях страны колеблется в районе 14 градусов тепла, а в горных районах 0 градусов. Средняя температура июля в предгорьях 25-27° С, в горных районах понижается до 5° С, а в январе наблюдается 3-6° С и -3 -5° С соответственно. Абсолютный максимум достигает 43° С, абсолютный минимум – 30° С.


    Фото: meteo.az

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    #Азербайджан #Погода #Мировые новости
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