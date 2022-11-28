Месячного ребенка с поражением головного мозга и пневмонией спасли врачи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области врачи детской многопрофильной больницы спасли ребенка возрастом всего один месяц, который поступил в тяжелом состоянии с выраженными неврологическими и симптомами интоксикации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы медучреждения, ребенка дообследовали, собрали консилиум врачей. У малыша выявили воспаление в ликворе (спинномозговая жидкость), цитомегаловирус во всех средах. Компьютерная томография показала признаки обширной зоны энцефаломаляции в пораженном полушарие. На рентгенограмме легких — пневмония.

«Генерализованная внутриутробная инфекция, вызванная цитомегаловирусом с поражением головного мозга, легких, ЖКТ, менингоэнцефалит, вызванный цитомегаловирусной инфекцией, пневмония – таким был диагноз врачей. Началось этиотропное лечение цитомегаловирусной инфекции совместно с антибактериальной терапией. За весь период лечения состояние ребенка оставалось тяжелым за счет септического состояния, нейроинфекции, анемии тяжелой степени, нарушения печеночных ферментов», - проинформировали в пресс-службе.

Со временем состояние крохи стабилизировалось, наблюдалась положительная динамическая картина со стороны центральной нервной системы. Ликвор санировали. Результаты ПЦР на цитомегаловирусную инфекцию отрицательные во всех средах, в том числе ликворе. Нормализовался гемоглобин и печеночные ферменты.

Ребенка выписали домой на амбулаторное наблюдение.



