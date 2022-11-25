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    Месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае: как справляются службы

    25 Ноября 2022, 16:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За ночь в Костанае выпала месячная норма снега. О том, как справляются с последствиями непогоды, рассказал журналистам руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр Сабитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 24 по 25 ноября, по данным Казгидромета, за 16 часов непрерывного снегопада выпало 18 см осадков, при месячной норме 24 см. Сегодня ночью работали 87 единиц техники, сейчас у нас круглосуточный режим работы. Так мы будем работать ближайшие 2-3 дня»,- сообщил Д. Сабитов.

    Сейчас в приоритете - дороги первой категории и подъездные пути к социальным объектам.

    «Сегодня техника работает по уборке секторов: остановочные павильоны, бордюрная часть. Планируем, что за 2-3 дня снег с дорог первой категории вывезем. Есть определённые замечания, но мы их устраняем. Есть проблемы с заездами, припаркованными авто у дороги. Это вызывает трудности при очистке. Но работа ведется, будет усиление, замечания со стороны граждан принимаются и отрабатываются»,- добавит Д. Сабитов.

    Костанай поделен на 8 участков, на которых сейчас работает 5 подрядных организаций. Что касается дворов жилых домов, их должны очищать ОСИ и КСК.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ЖКХ Костанай
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