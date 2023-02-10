Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Месторождения редкого металла обнаружили в Индии

    10 Февраля 2023, 19:05

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия объявила об открытии крупных месторождений лития, редкого минерала, имеющего решающее значение для производства электромобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    По данным правительства Индии, объем лития в месторождениях, обнаруженных в штатах Джамму и Кашмире, составляет 5,9 млн тонн.

    До сих пор во всем, что касалось импорта лития, Индия зависела от Австралии и Аргентины.

    Литий является ключевым компонентом перезаряжаемых аккумуляторов, питающих многочисленные гаджеты, такие как смартфоны и ноутбуки, а также электромобили.

    Эксперты считают, что открытие месторождений позволит Индии увеличить количество частных электромобилей на 30% к 2030 году в рамках усилий, предпринимаемых по сокращению выбросов углерода для борьбы с глобальным потеплением.

    Геологическая служба Индии обнаружила запасы лития в районе Салал-Хаймана округа Реаси в штате Джамму и Кашмир, подтвердило министерство горнорудной промышленности страны.

    Ранее правительство заявляло, что ищет возможность улучшить поставки редких металлов, необходимых для развития новых технологий, и ищет источники в Индии и за рубежом.

    Во всем мире спрос на редкие металлы, включая литий, увеличился, поскольку страны стремятся принять более экологичные решения с целью замедления изменения климата.

    По данным Всемирного банка, к 2050 году добыча важнейших полезных ископаемых должна увеличиться на 500% для достижения глобальных климатических целей.

    Однако эксперты говорят, что процесс добычи лития не является экологически чистым.

    Литий добывают из твердых пород и подземных резервуаров с соляным раствором, которые в основном находятся в Австралии, Чили и Аргентине.

    После того, как минерал добыт, его обжигают с использованием ископаемого топлива. Процесс добычи также требует много воды и в результате него в атмосферу попадает большое количество углекислого газа.

    Фото: GETTY IMAGES

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Индия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии
    Более 100 тысяч человек эвакуировали в Индии и Пакистане из-за мощного циклона
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге