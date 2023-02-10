Месторождения редкого металла обнаружили в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия объявила об открытии крупных месторождений лития, редкого минерала, имеющего решающее значение для производства электромобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По данным правительства Индии, объем лития в месторождениях, обнаруженных в штатах Джамму и Кашмире, составляет 5,9 млн тонн.

До сих пор во всем, что касалось импорта лития, Индия зависела от Австралии и Аргентины.

Литий является ключевым компонентом перезаряжаемых аккумуляторов, питающих многочисленные гаджеты, такие как смартфоны и ноутбуки, а также электромобили.

Эксперты считают, что открытие месторождений позволит Индии увеличить количество частных электромобилей на 30% к 2030 году в рамках усилий, предпринимаемых по сокращению выбросов углерода для борьбы с глобальным потеплением.

Геологическая служба Индии обнаружила запасы лития в районе Салал-Хаймана округа Реаси в штате Джамму и Кашмир, подтвердило министерство горнорудной промышленности страны.

Ранее правительство заявляло, что ищет возможность улучшить поставки редких металлов, необходимых для развития новых технологий, и ищет источники в Индии и за рубежом.

Во всем мире спрос на редкие металлы, включая литий, увеличился, поскольку страны стремятся принять более экологичные решения с целью замедления изменения климата.

По данным Всемирного банка, к 2050 году добыча важнейших полезных ископаемых должна увеличиться на 500% для достижения глобальных климатических целей.

Однако эксперты говорят, что процесс добычи лития не является экологически чистым.

Литий добывают из твердых пород и подземных резервуаров с соляным раствором, которые в основном находятся в Австралии, Чили и Аргентине.

После того, как минерал добыт, его обжигают с использованием ископаемого топлива. Процесс добычи также требует много воды и в результате него в атмосферу попадает большое количество углекислого газа.

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