Места для крещенского купания назвали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Места для купания на православный праздник «Крещение господне» определили в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами (МИО) определены безопасные места для проведения массового купания - это река Иртыш в Затонской части города Семея на дамбе, а также место паломничества «Святой ключ» в Бескарагайском районе Абайской области, близ Семея.

В целях безопасного проведения мероприятия МИО будет развернута палатка, подведено электричество, установлены туалеты, урны, подготовлены подъезды для автомобилей и парковочные места.

​Обществом казачества города Семея подготовлена прорубь, изготовлена сходня (лестница) из деревянных конструкций.

На месте купания будет организовано дежурство в круглосуточном режиме из числа спасателей, полиции и медицинских работников.



