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    Места для крещенского купания назвали в Семее

    18 Января 2023, 20:50

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Места для купания на православный праздник «Крещение господне» определили в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    Департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами (МИО) определены безопасные места для проведения массового купания - это река Иртыш в Затонской части города Семея на дамбе, а также место паломничества «Святой ключ» в Бескарагайском районе Абайской области, близ Семея.
    В целях безопасного проведения мероприятия МИО будет развернута палатка, подведено электричество, установлены туалеты, урны, подготовлены подъезды для автомобилей и парковочные места.
    ​Обществом казачества города Семея подготовлена прорубь, изготовлена сходня (лестница) из деревянных конструкций.
    На месте купания будет организовано дежурство в круглосуточном режиме из числа спасателей, полиции и медицинских работников.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Религия Акимат Безопасность Общество МЧС Абайская область
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