Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Месси получил новую награду после ЧМ-2022

    7 Февраля 2023, 00:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Также организацией была составлена и опубликована символическая сборная лучших игроков стран Южной Америки в 2022 году. Полностью символическая сборная КОНМЕБОЛ выглядит так:

    Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

    Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);

    Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/»Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);

    Нападающие: Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бублик, Голубев и Недовесов не смогли выйти в полуфиналы турниров АТР
    СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
    Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-три лидеров третьего этапа «Вуэльты Андалусии»
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров