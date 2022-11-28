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    Мешающие развитию транспортного  коридора «Казахстан-Туркменистан – Иран» барьеры назвал Серик Жумангарин

    28 Ноября 2022, 18:36

    ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Возможности транспортного коридора Казахстан-Туркменистан – Иран позволяют перевезти уже сейчас 6 млн тонн груза. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Возможности транспортного коридора позволяют перевезти уже сейчас 6 млн тонн. Вместе с тем успешному развитию транспортного коридора препятствует ряд барьеров инфраструктурного и нефизического характера», - сказал Серик Жумангарин.

    По его словам, на сегодня эксперты насчитывают их более 40.

    «В итоге почти 50% времени у нас тратится на пересечение границ, административные процедуры, удваивая длительность авто- и железнодорожных перевозок. Для устранения узких мест, в первую очередь, важно наладить мягкую инфраструктуру. В частности, это цифровизация процессов контроля грузопотока на границах, гармонизация таможенных процедур, скоординированная тарифная политика. Ожидаемые результаты такой работы будут сопоставимы с отдачей развития физической инфраструктуры. Для этого предлагается принять совместную дорожную карту для снятия инфраструктурных ограничений, административных барьеров и создание благоприятных условий для перевозчиков и приведение инвестиций в развитие инфраструктуры», - добавил Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика
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