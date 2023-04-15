Меры соцподдержки военнослужащих и ветеранов обсудили в Кызылординской и Туркестанской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информационно-разъяснительная группа департамента воспитательной и идеологической работы МО РК посетила Кызылординскую и Туркестанскую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Офицеры-воспитатели побывали в коллективах военнослужащих и ветеранов ВС РК для разъяснения государственных мер по улучшению социальной сферы, а также проверки исполнения программы «Береги жизнь».

В ходе поездки начальник департамента воспитательной и идеологической работы Тлеухан Басхожаев встретился с личным составом воинских частей и учреждений Кызылординского и Арыского гарнизонов.

Во время встреч были затронуты вопросы улучшения условий быта военнослужащих и членов их семей, совершенствования системы социальных гарантий.

«В настоящее время ведется работа по улучшению пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, - отметил Тлеухан Басхожаев. – Согласно социальному кодексу, принятому 16 марта, военные пенсионеры могут использовать оставшуюся на их индивидуальных пенсионных счетах часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения. Министерством обороны принимаются меры по обеспечению жильем военнослужащих, уволенных с воинской службы до 2018 года с выслугой более 10, но менее 20 лет и проживающих в служебных жилищах, не подлежащих приватизации».

Начальник департамента также говорил о весенней призывной кампании, отметив, как важна сегодня помощь тех, кто достойно отслужил, внеся свой вклад в обороноспособность страны.

«Призываю вас принять участие в военно-патриотических акциях в период призывной кампании, в агитации молодежи к поступлению в военно-учебные заведения», - добавил он.

На сегодняшний день одним из важных направлений деятельности Министерства обороны является повышение престижа срочной воинской службы. Оборонным ведомством уже подписаны меморандумы с Министерством науки и высшего образования, а также с ведущими высшими учебными заведениями страны по реализации совместного проекта, который предусматривает льготы в образовательном секторе для ребят, отслуживших срочную воинскую службу. Также подписан меморандум с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка о взаимном сотрудничестве по вопросам предоставления отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам для военнослужащих срочной службы.



