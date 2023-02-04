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    Меры по увеличению производства товарного газа рассмотрены в Правительстве

    4 Февраля 2023, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Актуальные вопросы развития газовой отрасли обсуждены в субботу, 4 февраля, на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Так, с участием руководителей Минэнерго, нацкомпаний «Самрук-Казына», «КазМунайГаз» и «QazaqGaz» обсуждены планы по разведке и разработке новых месторождений, реализации проектов в сферах переработки и газохимии, а также меры по стимулированию развития газовой отрасли в целом.

    Кроме того, рассмотрены текущий производственный баланс действующих месторождений и потенциальная мощность перспективных участков.

    По итогам совещания Премьер-Министр дал ряд поручений по реализации принятых решений.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Минэнерго РК Газификация Геология Алихан Смаилов
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