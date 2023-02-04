Меры по улучшению состояния республиканских трасс обсуждены в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Меры по развитию автодорожной сети и транспортной инфраструктуры рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства Республики Казахстан.

Было отмечено, что в целях снижения нагрузки на госбюджет и улучшения качества дорог республиканского значения реализуется проект по внедрению платности на ряде трасс с интенсивным движением.

В рамках первого этапа на дорогах протяженностью 5,5 тысячи км установлено порядка 100 арок контроля, оборудованных камерами видеонаблюдения, лидарами, антеннами связи и другими приборами. В частности, на участках первой категории протяженностью 1,5 тысячи км платность внедрена с ноября 2021 года. Это позволяет обеспечивать уход за дорожным полотном, повышать безопасность движения и развивать сопутствующую инфраструктуру.

По итогам совещания принято решение продолжить работу по запуску системы взимания платы за проезд грузовых машин на участках первого этапа. В первую очередь это коснется транзитного транспорта, пересекающего территорию Казахстана.

Премьер-Министр подчеркнул, что особое внимание при модернизации дорожной сети нужно уделять усилению видеоконтроля, повышению безопасности водителей и пассажиров.



Фото: primeminister.kz

