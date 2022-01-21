Меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» в целях повышения его эффективности и прозрачности, упрощения процедур закупок и поддержки отечественного бизнеса, в том числе через долгосрочные оффтейк контракты», - сказал Алихан Смаилов.

Было отмечено, что фонд, выступая партнером со стороны государства, будет способствовать привлечению частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

«В целом перед нами стоит задача по улучшению инвестиционного климата», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее он отметил, что в Казахстане будут приняты решительные меры по развитию конкуренции и улучшению бизнес-среды.

«По поручению Президента для поддержки бизнеса в период пандемии были приняты три пакета антикризисных мер в 2020 году и два пакета - в 2021 году. В рамках данных мер было расширено финансирование инструментов поддержки бизнеса, обеспечено снижение налоговой нагрузки, проводились меры стимулирования внутреннего спроса», - сказал Алихан Смаилов.



