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    Меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» разрабатывают в Казахстане

    21 Января 2022, 19:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» в целях повышения его эффективности и прозрачности, упрощения процедур закупок и поддержки отечественного бизнеса, в том числе через долгосрочные оффтейк контракты», - сказал Алихан Смаилов.

    Было отмечено, что фонд, выступая партнером со стороны государства, будет способствовать привлечению частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

    «В целом перед нами стоит задача по улучшению инвестиционного климата», - добавил Алихан Смаилов.

    Ранее он отметил, что в Казахстане будут приняты решительные меры по развитию конкуренции и улучшению бизнес-среды.

    «По поручению Президента для поддержки бизнеса в период пандемии были приняты три пакета антикризисных мер в 2020 году и два пакета - в 2021 году. В рамках данных мер было расширено финансирование инструментов поддержки бизнеса, обеспечено снижение налоговой нагрузки, проводились меры стимулирования внутреннего спроса», - сказал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Бизнес ФНБ «Самрук Казына» Экономика
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