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    Меры по борьбе с курением обсудил Алихан Смаилов с представителями ВОЗ

    28 Мая 2022, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителем Секретариата Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) Адрианой Бланко Маркизо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по гармонизации казахстанского законодательства к стандартам РКБТ ВОЗ, а также актуальные вопросы контроля над табаком в Казахстане.

    Алихан Смаилов отметил, что вопросы укрепления здоровья граждан находятся в особом приоритете. Казахстан соблюдает ратифицированную Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.

    «Наша страна достигла существенных результатов по исполнению обязательств ВОЗ, внедряя принципы на уровне Национального законодательства. Так, благодаря проводимым мерам, увеличилась продолжительность жизни населения, снижается уровень потребления табака. Казахстанцы поддерживают бездымную среду, и все больше людей предпочитают воздерживаться от курения», - подчеркнул глава Правительства.

    В свою очередь Адриана Бланко Маркизо также отметила действия Казахстана в улучшении здоровья граждан.

    «2022 год в Казахстане объявлен годом ребенка в поддержку будущих поколений. Очень важно, что вопросы здоровья являются приоритетными в политике вашего государства», - сказала представитель ВОЗ.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК ВОЗ
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