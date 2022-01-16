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    Меры безопасности усилены в исправительных учреждениях Караганды

    16 Января 2022, 18:12

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с введенной в стране чрезвычайной ситуацией исправительные учреждения Карагандинской области перешли на работу в усиленном режиме. В сложный период организация культурных мероприятий в тюрьмах была запрещена до девятнадцатого января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Работа департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области переведена на усиленный режим. До сих пор осужденным было запрещено общаться по телефону с родными и выходить на видеосвязь. Положенные встречи также были отложены. Однако эти дни они смогут использовать позднее.

    «В целях обеспечения безопасности содержащихся в учреждениях граждан и недопущения чрезвычайных ситуаций, приняты меры по временному ограничению реализации осужденными прав подследственно заключенных граждан, предусмотренные статьями 105-113 УК исполнительной системы. Просим всех лиц, причастных к указанным обстоятельствам, сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к завершению всех ограничительных мероприятий», - сказал исполняющий обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области Бекболат Шакиров.

    В первую очередь, важно обеспечить безопасность отбывающих наказание, считает Бекболат Шакиров. Поэтому исполняющий обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области напоминает о необходимости опираться на официальную информацию.

    «При этом предупреждаем, что не стоит распространять дезинформацию и нужно ссылаться только на официальные комментарии. За это предусмотрена ответственность по статье 274 УК РК», - говорит он.

    В сложный период организация культурных мероприятий в тюрьмах была запрещена до девятнадцати января. Для получения официального разъяснения можно обратиться по телефону департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области 8(7212)30-00-21.

    В Карагандинском регионе действуют 10 исправительных учреждений. Там отбывают наказание около 4000 осужденных. На учете службы пробации состоит 667 человек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Безопасность Алматинская трагедия
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