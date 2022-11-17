Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска

    17 Ноября 2022, 09:51

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    16 ноября в дежурную часть Абайского отдела полиции поступило сообщение об убийстве мужчины в одной из гостиниц города. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа где по приезду в одном из номеров гостиницы обнаружен труп 35-летнего мужчины. В номере также находилась 28-летняя гражданка, которая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. С подозреваемой проведена проверка и уточнение показаний на месте.

    По факту убийства, согласно ст. 99 ч. 1 УК РК начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

    Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на полноту сбора материала. По результатам комплекса судебных экспертиз по делу будет принято законное процессуальное решение. Согласно санкции ст.99 ч. 1 УК РК «Убийство» наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
    64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
    Миллион тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау
    ДТП с участием нескольких машин в Атырау: погиб пешеход
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    Новости партнеров