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    Мероприятие «Ұлыстың ұлы күні» в честь Наурыза прошло в Атырау

    21 Марта 2023, 20:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь праздника Наурыз в Атырау в этнографическом парке «Nurly Tal» прошло праздничное мероприятие «Ұлыстың ұлы күні», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для нашего народа Наурыз мейрамы знаменует начало нового года. Возрождаются казахские традиции, обычаи, обряды. Сегодня в этнографическом парке «Nurly Tal» установлены юрты, где жителям города предлагались национальные блюда. В этом году празднование Наурыза проходит с особой торжественностью. Мы решили подарить жителям города настроение и незабываемые воспоминания о Наурызе. Кроме праздничного концерта для гостей устроили ярмарку. Делая покупки на этой ярмарке, люди поддерживают народные ремесла», - говорит директор Центра развития женщин и девушек «Smart Ana» Динара Ваисова.

    Праздничное мероприятие «Ұлыстың ұлы күні» сопровождалось викториной. Самым активным ее участникам вручили подарки.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Регионы Наурыз Общество Атырау
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