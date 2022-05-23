Мерами занятости охватят более 40 тыс. карагандинцев в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году в процессе реализации Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы мерами занятости планируется охватить 41 тыс. человек. Безработные жители региона могут воспользоваться проектами «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте «Молодежная практика» могут участвовать выпускники колледжей и вузов не старше 29 лет. В этом году по этой программе планируется трудоустроить 721 человека.

Продолжительность прохождения молодежной практики составит до 12 месяцев с начислением заработной платы в размере 30 МРП.

«В проекте «Первое рабочее место» могут участвовать выпускники, не имеющие опыта работы, либо безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, а также молодёжь категории NEET не старше 29 лет. При этом участники проекта будут в течение 18 месяцев получать субсидированную заработную плату от государства в размере 30 МРП. Всего с начала года в регионе по этой программе трудоустроили 40 человек. До конца года ею планируется охватить 238 человек», - сообщили в управлени и координации занятости и социальных программ Карагандинской области .

Кроме того, для трудоустройства с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста, в регионе реализуется проект «Контракт поколений». Для участия в проекте уже направлены два человека. До конца года планируется трудоустроить 34.

Найти работу и подать заявки на участие в проектах жители региона могут через портал Электронной биржи труда www.enbek.kz. На сегодняшний день в её базе размещены 8222 вакансии. Цифровой платформой можно воспользоваться как через мобильный телефон, так и в ЦОНах области, где оборудованы 32 зоны самообслуживания.