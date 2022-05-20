Мер по обеспечению молодежи жильем недостаточно - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В бюджете 2021 года на приобретение арендных квартир в трех мегаполисах страны было выделено 21,6 млрд тенге. Об этом на парламентских слушаниях на тему: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация» сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящий момент действует программа предоставления арендного жилья для работающей молодежи. В бюджете 2021 года на приобретение 3 тыс. арендных квартир в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент было выделено 21,6 млрд тенге. Есть другие соответствующие программы. Однако с учетом остроты жилищного вопроса всех этих мер пока недостаточно», - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе парламентских слушаний также выступил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, который рассказал о проделанной работе в сфере молодёжной политики, о проблемах и путях их решения. Сенаторы, представители молодежных организаций, предприниматели, члены Клуба молодых экспертов при Сенате также поднимали актуальные вопросы, связанные с молодежной политикой.

Ранее Маулен Ашимбаев заявил, что согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12% опрошенных ещё не имели постоянной работы. Более 40% казахстанской молодежи с дипломом о высшем образовании работает не по специальности. В связи с этим возникают вопросы по поводу эффективности использования бюджетных средств, направляемых на создание рабочих мест и молодёжную практику.