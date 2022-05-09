Меня воспитала школа Жас улан – ровесник Вооруженных сил Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кадровому офицеру Вооруженных сил Казахстана Рамазану Омарбекову 30 лет. Стаж военной службы у него составляет 20 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2002 году я поступил в казахстанский аналог суворовского училища - в Республиканскую школу «Жас улан» имени генерала Нурмагамбетова в городе Астане. Там я учился 7 лет, с 5 по 11 классы. Я вырос без отца, мама инвалид и меня воспитывала бабушка. Она хотела, чтобы я вырос хорошим и образованным человеком, поэтому отправила меня в эту военную школу. Конечно, поступить было не так просто, но я прошел районную, областную, республиканскую комиссии, сдал экзамены. Из 500 мальчиков со всей страны отобрали 60 и началась моя военная жизнь: подъем, зарядка, строевая подготовка, казарменное положение. Два раза в год ездили домой на каникулы, а все остальное время проводили в школе. По воскресеньям выходили в город на увольнение. Наказ, который мы тогда получали: «Помните, что вы уланы и должны всегда достойно носить свой мундир». Это стало для меня главным правилом жизни», - вспоминает капитан Омарбеков.

После окончания школы «Жас улан» Рамазан поступил в Военно-космическую академию имени Можайского А.Ф. в городе Санкт-Петербурге. Через пять курсантских лет обучения в военной академии вернулся в Астану, в ведение Минобороны страны. В 2015 году командирован в Республиканский центр космической связи. Вот уже седьмой год работает в Центре космической связи «Акколь», который ведет управление и эксплуатацию казахстанскими спутниками связи и вещания «Kazsat».

«С тех пор я на связи с космосом. В данный момент работаю в центре управления полетами (ЦУП). Моя работа заключается в управлении полетами космических аппаратов, контроле функционирования технических систем спутников, парировании возникающих неисправностей. Не только как инженер, но, прежде всего, как офицер, осознаю огромную ответственность за работу нашей национальной космической системы связи (КСС), которая обеспечивает всю страну услугами связи, информационную безопасность, а значит и обороноспособность государства. Сегодня Казахстан имеет собственную КСС «Kazsat», хотелось бы, чтобы она развивалась и дальше, ведь это одно из условий суверенитета страны», - говорит Р. Омарбеков.

Как считает капитан Омарбеков, быть защитником Отечества его с детских лет научила школа «Жас улан», а сейчас он свой долг Отечеству может отдать служением Родине: честно и хорошо работать, быть защитником своей семьи, знать и ценить историю своей Родины, учить этому своих детей.

Две недели назад в семье Омарбековых родилась третья дочь.

«Конечно, я мечтаю и о сыне, которому бы мог передать свой опыт и знания служения Родине. Ведь смысл семейного счастья в преемственности поколений. Мужчины - защитники своего Отечества, своих родных и должны быть на страже их благополучия. В Великий День Победы преклоняю голову перед воинами-победителями, подарившим нам эту мирную жизнь», - говорит Рамазан.

Капитан Омарбеков поблагодарил воспитателей Республиканской школы «Жас улан», которая поддерживает детей из малообеспеченных семей и дает путевку в жизнь. Также он выразил признательность всем людям, которые повстречались на его жизненном пути и помогли стать хорошим офицером и специалистом.



