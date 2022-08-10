Менее половины домов Петропавловска готовы к отопительному сезону

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из 1 тыс. 115 многоквартирных жилых домов к приему тепла готовы всего 430, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, проблемными считаются 52 дома, не имеющие какой-либо формы правления. В основном это двухэтажные жилые дома постройки 1914-го, 1960-х годов. За период их эксплуатации капитальный ремонт системы теплоснабжения не производился, отопительная система подключена напрямую к теплотрассе. Это осложняет проведение промывки и опрессовки.

В частном секторе Петропавловска – 15 тыс. домов. На отопительный сезон им требуется 70 тыс. тонн угля. Реализуют его с июня на трех тупиках.

Аким города Руслан Анбаев пообещал проехать по местам реализации топлива, проверить наличие и цены.

Из 84 объектов образования паспорта готовности получили 79. Пять школ находятся на автономном отоплении.

Из 16 объектов здравоохранения 12 уже получили паспорта готовности, остальные – на согласовании в тепловых сетях.

«В период отопительного сезона прошлого года определили несколько главных проблем. Прежде всего, невыполнение работ по промывке и опрессовке. Из 137 обращений в 14 случаях дома не проходили подготовку к отопительному сезону, паспорт готовности не оформили. Второе – разбалансировка системы отопления. В 77 случаях выявили нарушение проекта системы отопления в подвальных помещениях и квартирах. Выдали предписания на устранение нарушений. Третье – повреждение на тепловых сетях и ТЭЦ-2. Поступило 46 обращений из-за повреждений на внутренних сетях. Основная причина – это рост количества технологических нарушений из-за износа тепловых сетей и недостаточного объема выполняемых ежегодных работ по их замене. На Петропавловской ТЭЦ-2 за прошедший отопительный сезон зафиксировали 77 аварийных отключений котлоагрегатов, поступило более 500 звонков в акимат по вопросу низкого качества теплоснабжения», - проинформировали в пресс-службе.

В этом году в городе заменят 6,3 км тепловых сетей. Кроме ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, в сентябре пройдут испытания на гидравлические потери. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей, снизить все виды потерь и износ на реконструируемых участках, сократить количество технологических нарушений, даст возможность перераспределить нагрузку тепловых сетей между источниками.



