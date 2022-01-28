Меньше детских домов стало в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За последние три года количество воспитанников детских домов Карагандинской области сократилось на 28% (с 666 до 487 человек). По данным управления образования, было также закрыто шесть специализированных учреждений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году прекратили своё существование детские дома в Темиртау и Балхаше. Через год закрылась Литвинская школа-интернат. В 2021году детдом «Кулыншак» и Дом надежды в Караганде, а также Центр адаптации несовершеннолетних и детский дом имени М. Кулушевой в Жезказгане трансформированы в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«За это время 313 воспитанников устроены в семьи. На патронатное воспитание переданы 166 детей, под опеку – 81, в детский дом семейного типа – 15, усыновлены – 16, возвращены в кровную семью – 35 ребят», – сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

С 2016 года в детдомах «Асем» и «Таншолпан» работает проект «Наставники». Это позволило 40 воспитанникам найти своих наставников. В результате шестеро детей воспитываются в семьях кураторов.

Между тем продолжается социализация воспитанников и выпускников детских домов. Так, для них открыты курсы фотографии, робототехники, иностранного языка, а также музыкальная школа и курсы «Профессия будущего».

Обучаются на профессиональных курсах воспитанники SOS Детской деревни Темиртау.

Совместно с ОФ «Дар» на базе Пионерского детского дома открыт тренажёрный зал и кабинет «Интеллектум», работает кружок «Конструирование и моделирование», оборудована зона «Буккроссинг». Для ребят детского дома проводятся онлайн-встречи с известными и успешными людьми.

Стоит отметить, что выпускникам ЦПД имени М. Кулушевой ежемесячно предоставляет вакансии и помогает в трудоустройстве «Казахмыс». В прошлом году 10 выпускников стали работниками корпорации.