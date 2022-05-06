Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Мемориал погибшим жамбылским пожарным открыли в Таразе

    6 Мая 2022, 20:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе открыт мемориал героям-пожарным, погибшим при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 6 мая, на территории специализированной пожарной части №1 города Тараза прошло открытие мемориала героям, погибшим в августе прошлого года в ходе тушения пожара в Байзакском районе. В этот день в результате взрыва, произошедшего на военных складах, и последующего возгорания огнеборцы пожертвовали своими жизнями ради спокойствия населения», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

    В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие родные и близкие погибших, ветераны органов гражданской защиты, руководство и личный состав гарнизона ДЧС, заместитель акима Жамбылской области Талгат Мамаев, представители акимата города Тараза, юные спасатели.

    В ходе мероприятия были возложены цветы к памятнику.

    «26 августа 2021 года стал настоящим днем скорби, и не только жамбылской общественности, но и всего народа Казахстана. В Жамбылской области есть сотрудники и других ведомств, которые в том пожаре погибли в ходе исполнения своих служебных обязанностей. Они были верны своей присяге перед Родиной. Для сохранения памяти об этих героических поступках, для воспитания патриотизма у подрастающего поколения, на территории специализированной пожарной части №1 увековечены имена 14 героев – сотрудников органов гражданской защиты Жамбылской области», - пояснила руководитель пресс-службы ДЧС Сауле Мунатаева.

    26 августа 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Число погибших достигло 17 человек.

    Фото: пресс-служба ДЧС области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Память МЧС ДЧС Взрывы в Жамбылской области
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    Пожар в области Абай: спасатели двух регионов вернулись на место своей дислокации
    12 июня – День общенационального траура по погибшим в результате пожара в области Абай
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге