Мемориал погибшим жамбылским пожарным открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе открыт мемориал героям-пожарным, погибшим при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 6 мая, на территории специализированной пожарной части №1 города Тараза прошло открытие мемориала героям, погибшим в августе прошлого года в ходе тушения пожара в Байзакском районе. В этот день в результате взрыва, произошедшего на военных складах, и последующего возгорания огнеборцы пожертвовали своими жизнями ради спокойствия населения», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие родные и близкие погибших, ветераны органов гражданской защиты, руководство и личный состав гарнизона ДЧС, заместитель акима Жамбылской области Талгат Мамаев, представители акимата города Тараза, юные спасатели.

В ходе мероприятия были возложены цветы к памятнику.

«26 августа 2021 года стал настоящим днем скорби, и не только жамбылской общественности, но и всего народа Казахстана. В Жамбылской области есть сотрудники и других ведомств, которые в том пожаре погибли в ходе исполнения своих служебных обязанностей. Они были верны своей присяге перед Родиной. Для сохранения памяти об этих героических поступках, для воспитания патриотизма у подрастающего поколения, на территории специализированной пожарной части №1 увековечены имена 14 героев – сотрудников органов гражданской защиты Жамбылской области», - пояснила руководитель пресс-службы ДЧС Сауле Мунатаева.

26 августа 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Число погибших достигло 17 человек.

Фото: пресс-служба ДЧС области