Мемориал памяти погибших при взрывах на военном складе открыли в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 августа исполняется год со дня трагедии в результате пожара на территории воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. В память о погибших на территории воинской части состоялось открытие мемориала, посвященного памяти 17 погибших в результате взрывов на складе инженерных боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В церемонии открытия мемориала и возложения венков приняли участие руководство регионального командования «Юг», представители акимата Жамбылской области, военной прокуратуры Южного региона, а также родственники погибших в результате трагедии.

Память о погибших почтили минутой молчания. Представители силовых структур, сослуживцы, родные и близкие выступили с воспоминаниями о погибших, со словами об их мужестве и героизме.

«Никто не хотел погибать, все исполняли свой профессиональный долг - и военнослужащие регионального командования «Юг», и сотрудники службы пожаротушения департамента по чрезвычайным ситуациям, и сотрудники военной прокуратуры, – отметил в своем выступлении заместитель акима Жамбылской области Еркін Үйсімбаев. – Гибель наших военнослужащих, земляков – это огромное горе, но оно сплотило нас. И мы будем продолжать оказывать внимание семьям, помогать растить детей в духе гордости за своих отцов. Верим, что подобное больше никогда не повторится».





В результате происшествия 26 августа 2021 года на территории склада инженерных боеприпасов в Байзакском районе трагически погибли при исполнении своего профессионального и воинского долга 17 человек. Все они посмертно награждены государственным наградам. Один военнослужащий – командир пожарного расчета войсковой части 28349 младший сержант Бауыржан Даутбаев по сегодняшний день числится без вести пропавшим.

«Их имена всегда будут жить в наших сердцах, их подвиг будет для нас примером беззаветного служения делу и преданности своей профессии, – подчеркнул командир воинской части подполковник Еркин Абсадыков. – Мы поддерживаем связь с семьями погибших, оказываем помощь. А если их дети изъявят желание поступать в военные учебные заведения, мы будем оказывать им всестороннее содействие в подготовке».

В настоящее время на территории воинской части продолжаются работы по очистке местности от фрагментов боеприпасов. Их уничтожение ведется на удаленном от населенных пунктов участке в горной местности.

Сегодня в Таразе у памятника героям прошел день памяти погибших в августе прошлого года во время тушения пожара в Байзакском районе.

26 августа 2021 года на территории воинской части в Байзакском районе Жамбылской области, близ села Кайнар, произошел пожар на складе боеприпасов, прогремели взрывы. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура.





Фото: t.me/modgovkz