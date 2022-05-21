Мемориальный комплекс памяти медицинских работников открылся в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках межведомственной конференции «Интеграция ради жизни» в Кокшетау на Аллее медицинских работников прошла церемония торжественного открытия мемориального комплекса, посвященного памяти медицинских работников – участников Великой Отечественной войны и безвременно ушедших из жизни при исполнении своих профессиональных обязанности в период борьбы с пандемией. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Люди в белых халатах ведут бой с болезнью ежедневно и в круглосуточном режиме, не зная выходных и редко видя свои семьи, а также подвергая себя огромному риску.

«Открытие мемориального комплекса - особое событие, которое связано с чествованием подвига всех медицинских работников, выполнявших свой служебный долг. Это честь и дань уважения нашим докторам, медицинским сестрам, водителям скорой медицинской помощи, волонтерам и студентам, которые так или иначе посвятили себя самому дорогому – спасению человеческой жизни», - сказал в приветственной речи аким города Кокшетау Бауржан Гайса.

Градоначальник подчеркнул особую заслугу земляков-акмолинцев, героев медицины Великой отечественной войны и социального труда - таких как участница ВОВ, кавалер Орденов Ленина, Красной Звезды, лауреат медалей Флоренс Найтингейл и «За отвагу» Мария Смирнова-Кухарская, ветеран ВОВ, военный врач Алибек Искак и Герой Социалистического труда Раиса Боронина, которые являются примером для молодых специалистов.

Отдельно был отмечен заведующий реанимационным отделением кокшетауской городской больницы Олег Исаев, безвременно ушедший в период пандемии. Ему посмертно присвоена высшая степень отличия - звание «Қазақстаның Еңбек Ері» с вручением «Золотой звезды» и ордена «Отан».

На торжественном открытии мемориала ряд медработников региона был удостоен медалей и грамот.

После возложения цветов к мемориальному комплексу собравшиеся посадили на Аллее медицинских работников памятное дерево.



