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    Мемориальную доску установили санврачу в Карагандинской области

    13 Июня 2022, 06:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области на здании управления санитарно-эпидемиологического контроля установили мемориальную доску в память об умершем во время пандемии коронавируса санитарном враче Бакбергене Айжигитове, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мой брат был отзывчивым и добродушным человеком. Мы благодарны землякам за то, что его помнят», – сказал во время открытия мемориальной доски Марат Алдабергенов.

    Тепло о санвраче отзываются и его коллеги.

    «Мы с ним трудились бок о бок около 30 лет. Когда началась пандемия, он поехал работать на блокпосты в Нур-Султан. После этого также бывал на сложных эпидучастках. Мы даже представить не могли, что его не станет так рано. Сейчас его дело продолжает сын. Он работает вместе с нами», – говорит Гульбарам Отыншина.

    Бакбергена Айжигитова не стало летом 2020 года. Он более 30 лет проработал на санитарно-эпидемиологической службе. Был главным специалистом Бухар-Жырауского районного управления санслужбы.

    Во время разгара пандемии коронавирусной инфекции работал на передовой, исполняя свой служебный долг. Участвовал в работе мобильных групп, в рейдах, дежурил на блокпостах.

    В июле 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о посмертном награждении Бакбергена Айжигитова орденом «Парасат» за образцовое исполнение служебного долга, самоотверженный труд по охране здоровья населения. Также санврач посмертно награжден медалью «Халық алғысы».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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