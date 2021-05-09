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    Мемориальная доска в честь Рахимжана Кошкарбаева появилась в Алматы

    9 Мая 2021, 20:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 мая, в день 76-й годовщины Великой Победы, на фасаде гостиницы Almaty была открыта мемориальная доска, посвященная памяти Рахимжана Кошкарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рахимжан Кошкарбаев - офицер, участник Великой Отечественной войны, который 30 апреля 1945 года вместе со своим однополчанином Григорием Булатовым первым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

    Рахимжан Кошкарбаев был первым директором гостиницы «Алма-Ата». Он занимал эту должность на протяжении 20 лет, до самой смерти в 1988 году.

    Сотрудники гостиницы тех лет вспоминали, что Кошкарбаев был человеком с высокими моральными принципами, справедливым, объективным и хорошо знал каждого своего подчиненного, будь то сантехник или уборщица.

    В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие дочь Рахимжана Кошкарбаева Алия Кошкарбаева, друзья семьи и воспитанники «SOS детской деревни Алматы». Дети возложили цветы к мемориальной доске и узнали много важного о подвиге Рахимжана Кошкарбаева.

    Рахимжан Кошкарбаев – офицер, участник Великой Отечественной Войны, обладатель звания «Халық қаһарманы». 30 апреля 1945 года, в 14 часов 25 минут по берлинскому времени, за два дня до падения Берлина, Рахимжан Кошкарбаев и его однополчанин Григорий Булатов первыми водрузили красный флаг над Рейхстагом. Однако официальная история узнала имена героев только спустя 60 лет после победы. С подачи казахстанского историка Булата Асанова Институт военной истории России признал тот факт, что именно Кошкарбаев и Булатов были первыми знаменосцами Победы.

    Указом Первого Президента Казахстана от 7 мая 1999 года Рахимжану Кошкарбаеву посмертно присвоили высшую степень отличия в Казахстане – звание «Народный Герой».

    В 1968 году Рахимжан Кошкарбаев стал первым директором только что построенной гостиницы «Алма-Ата» и руководил ею свыше 20 лет. Под его руководством гостиница стала настоящей визитной карточкой города.

    Ранее МИД РФ опубликовало статью о подвиге Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Патриотизм Общество
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