Меморандумы с иностранными компаниями на 317,8 млрд тенге подписали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках международного экономического инвестиционного инвестфорума «Zhambyl Investment and Economic Forum-2023» в Таразе состоялось подписание меморандумов между акиматом Жамбылской области и зарубежными компаниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, подписаны семь соглашений с крупными иностранными компаниями. В их числе инвесторы из Индии, Сингапура, Германии, Венгрии.

Общая стоимость инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы в Жамбылской области в ближайшей перспективе, составляет 317,8 млрд тенге.

Заключившие меморандумы иностранные компании планируют реализовать на территории Жамбылской области проекты по строительству ферросплавного и цементного заводов, по производству строительных материалов, солнечных электростанций, созданию индустриально-логистического парка. Есть проекты в сфере пищевой промышленности.

Как отметил в своем выступлении на форуме глава региона Нуржан Нуржигитов, Жамбылская область имеет уникальный опыт долгосрочного партнерского сотрудничества с крупными транснациональными компаниями Германии, Турции, Сингапура, Китая, Индии, Франции, Южной Кореи, Японии.





Регион имеет ряд конкурентных преимуществ. При умеренно континентальном климате и плодородных землях Жамбылская область идеально подходит для развития сельского хозяйства. Это один из наиболее благоприятных регионов для реализации проектов в сфере ВИЭ. Регион имеет высокий транспортно-логистический потенциал с возможностью межрегиональных грузоперевозок, обслуживания отечественного и международного пассажиропотока, осуществляет экспорт продукции в более чем 17 стран мира.

В недрах жамбылского региона присутствуют более двухсот различных полезных ископаемых - цветные металлы, неметаллы - бариты, уголь и минеральные соли. Область богата минерально-сырьевыми ресурсами, является уникальной базой фосфоритового и плавикошпатового сырья.

В области насчитывается более 350 крупных и средних предприятий, основными направлениями которых являются производство химических, продовольственных, металлургических, строительных материалов.

Как сообщалось, Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Целью форума является формирование инвестиционной, деловой креативной среды, дальнейшее налаживание инвестиционных связей, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики, таких как туризм, промышленность, цифровизация и сельское хозяйство. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.