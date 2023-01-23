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    Меморандум по подготовке кадров в сфере атомной энергии намерены подписать РК и Венгрия

    23 Января 2023, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Восьмое заседании казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Будапеште. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «26-27 января 2023 года в городе Будапеште (Венгрия) состоится восьмое заседание Казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). Сопредседателем казахстанской части комиссии является министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, с венгерской стороны – министр финансов Венгрии Михай Варга», - сказал Айбек Смадияров.

    Спикер уточнил, что в рамках МПК планируется проведение заседания казахстанско-венгерского делового совета, подписание ряда межведомственных документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством культуры и инноваций Венгрии по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии.

    Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в рамках венгерской стипендиальной программы Stipendium Hungaricum, в рамках которой венгерская сторона выделяет 250 грантов (110 – по бакалавриату, 90 – по магистратуре, 30 – бакалавриат + магистратура и 20 грантов по докторантуре).


    Фото: www.greenpeace.ch

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Правительство РК Энергетика Венгрия
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