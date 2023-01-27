Меморандум по подготовке кадров в атомной отрасли подписали Казахстан и Венгрия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках 8-го заседания казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в городе Будапеште между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством культуры и инноваций Венгрии подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Целью меморандума является установление долгосрочного сотрудничества по профессиональной подготовке в Венгрии отечественных кадров в сфере мирного использования атомной энергии.

В рамках меморандума планируется разработать учебные и образовательные программы для подготовки кадров по эксплуатации и обслуживанию АЭС, ядерной и радиационной безопасности, реакторной физике, управлению ядерными технологиями, атомной промышленности, а также по другим направлениям в сфере мирного использования атомной энергии.