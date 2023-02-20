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    Меморандум о развитии науки подписали в Актобе

    20 Февраля 2023, 07:27

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с участием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека прошло подписание трехстороннего меморандума о развитии науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Меморандум заключен между акиматом Актюбинской области, актюбинским региональным университетом имени Кудайбергена Жубанова, крупными предприятиями региона. В рамках соглашения акимат области берет обязательство по обеспечению коммуникации с предприятиями и бизнесом для установления долгосрочных взаимовыгодных отношений. Университет будет заниматься организацией переподготовки, повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий, совместными научно-исследовательскими работами, содействием предприятиям во внедрении новых технологий. Предприятия будут участвовать в проведении и реализации проекта «Мамандығым болашағым» по составлению регионального атласа необходимых специалистов.

    По словам Саясата Нурбека, в Казахстане в ближайшие годы откроют филиалы 5 ведущих университетов мира. В Актобе на базе регионального университета имени Кудайбергена Жубанова открывается филиал шотландского университета Heriot Watt.

    Также по словам министра, выберут 15 вузов, в которых будут развивать региональные научные центры. Одним из них станет актюбинский вуз.

    «Мы планируем изменение модели науки. Основное направление в развитии науки будет отдано вузам. Вузы будут развивать науку в связи с экономической потребностью определенного региона. Будут отобраны 15 вузов по стране», - сказал он.

    Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что до 2029 года в Казахстане планируется открытие филиалов 12 зарубежных университетов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Наука Вузы Регионы Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Актобе
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