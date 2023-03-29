Мелодии Великой степи прозвучали на праздновании Наурыза в Венгрии

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Концерты уральского этно-фольклорного ансамбля «Арнау» состоялись в городе Карцаг и в столице Венгрии – Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В честь празднования Наурыза на сценах Карцага и Будапешта звучали выдающиеся произведения казахского народа. Ансамбль «Арнау» виртуозно исполнил в своей обработке кюи Курмангазы «Сарыарқа», «Адай», «Балбырауын», Даулеткерея «Көреғұлы», Махамбета «Жұмыр қылыш» и другие.

Венгерская публика прониклась музыкальной атмосферой творческого коллектива. Ее очаровало звучание музыкальных инструментов степного народа - домбра, кобыз, шерте, жетіген, способность передать шум степи и горного водопада, суровость снежных бурь и весенний щебет птиц.

Народные мотивы, открывающие самое сокровенное, что таится в казахской народной душе, оставили положительные впечатления и подарили слушателям много эмоций.



