Механизмы отказа от госрегулирования цен на нефтепродукты, продовольствие и лекарства рассмотрели в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев заслушал вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова, руководителей управлений отраслевых министерств о проводимой работе по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ), лекарственные средства, а также реформированию тарифной политики в сфере ЖКХ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики с учетом предложений Агентства по защите и развитию конкуренции разработать и внести в Аппарат Правительства проект Дорожной карты по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, а также проект программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Ерулан Жамаубаев подчеркнул необходимость усиления информационного освещения проводимых реформ. По его словам, проводимая работа позволит развить товарные рынки, а также повысит качество и надежность представленных услуг в сфере ЖКХ.



