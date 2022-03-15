Механизм уплаты соцналога планируют поменять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров поделился планами по изменению механизма уплаты социального налога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях дальнейшего эффективного распределения поступлений КПН от МСБ в местные бюджеты установлен предельный норматив распределения из областного бюджета в районный бюджет на уровне не менее 50%. В продолжение данной практики рассматривается вопрос исключения норматива по индивидуальному подоходному и социальному налогу между областным и районным бюджетами. Предлагается уплату соцналога производить в областной бюджет, ИПН – в районные бюджеты. Это будет способствовать расширению финансовой самостоятельности разных уровней бюджетов внутри региона, а также актуально в свете внедрения выборности акимов на местном уровне», - сказал Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

Он отметил, что это основные положения межбюджетных отношений.

«В рамках исполнения поручений Главы государства министерство приступило к работе по дальнейшему реформированию межбюджетных отношений. Создана рабочая группа, проведены встречи с регионами, обсуждаются разные варианты реализации реформы. Запланировано решение ряда ключевых задач для качественной реализации поручения. Ключевым целеполаганием реформы выступает нивелирование действующих пробелов в практике планирования средств регионами с предоставлением им большей финансовой самостоятельности», - объяснил министр.

По его словам, в соответствии с принципом межбюджетных отношений, за местными бюджетами закреплены налоговые поступления, имеющие стабильный характер и не зависящие от воздействия внешних факторов.

«Такой подход обеспечивает стабильность доходов местных бюджетов даже в период кратковременных экономических шоков. Рассматривались несколько вариантов передачи налогов на местный уровень. Передача части НДС от малого и среднего бизнеса и КПН от крупного предпринимательства, исходя из совокупного их годового дохода. По нашей оценке, это позволит повысить собственные доходы регионов на 26% и 31% соответственно», - отметил он.

«Но мы отказались от этой идеи. Здесь есть высокие риски, связанные с возвратом и сложностью в их администрировании. Также возникает волатильность от влияния внешних факторов. Нынешняя геополитическая ситуация – тому подтверждение. Большинство местных исполнительных органов не поддерживают данные предложения», - заключил А. Куантыров.