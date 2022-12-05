Механизм приема кандасов пересмотрят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе правительственного часа в Мажилисе рассказала о новой миграционной политике, предусмотренной в проекте Социального кодекса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается кардинально реформировать политику переселения кандасов с учетом демографических и экономических тенденций страны, с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приема документов. В целях защиты трудовых прав граждан Казахстана, которые работают за рубежом, предлагается принятие пакета межгосударственных соглашений, гарантирующих права казахстанских трудовых мигрантов, в тех странах, где работает их наибольшее число», - сказала Тамара Дуйсенова.

По словам министра, будет введена карта «Атамекен», которая будет выдаваться этническим казахам, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах проживания и желающим масштабировать их в Казахстане. Эти граждане, по словам Тамары Дуйсеновой, будут иметь возможность оформления льготной визы сроком до 10 лет и вести свой бизнес, проживая в Казахстане.

Как пояснила министр, цель новой миграционной политики – обеспечение казахстанской экономики востребованными и квалифицированными кадрами.

Новая миграционная политика предусматривает решение четырех задач: привлечение востребованных кадров; привлечение инвестиций; использование потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом; защита трудовых прав казахстанцев, работающих за рубежом.

«В рамках задачи предлагается привлечение лучших преподавателей и лучших ученых по технологиям и специалистов по дефицитным профессиям, востребованным для отраслей экономики с предоставлением им упрощенных виз и права проживания на 10 лет. Чтобы решить вторую задачу иностранным предпринимателям, вкладывающим в нашу экономику не менее 300 тыс. долларов США, будут предоставлены «Инвесторские визы», - пояснила глава ведомства.



