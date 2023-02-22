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    Механизм по бережному потреблению газа для бытовых нужд внедрят в этому году в РК

    22 Февраля 2023, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проведенной работе по устранению барьеров при подключении к газовым сетям сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации мер по дебюрократизации в 2022 году Министерством совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, Министерством национальной экономики, АО «КазТрансГаз Аймак» проведена работа по устранению барьеров при подключении к газовым сетям», - сказал Болат Акчулаков.

    Так, по словам главы Минэнерго, для населения было снижено количество необходимых документов:

    - при получении технических условий на подключение к сетям газоснабжения с 7 до 4;

    - после завершения строительно-монтажных работ с 14 до 9.

    «Кроме того, в целях автоматизации процесса подключения к газу АО «КазТрансГаз Аймак» проводит работу по внедрению электронной торговой площадки, где потребители смогут выбирать монтажные организации, поставщиков оборудования исходя из стоимости предоставляемых услуг, их рейтингов», - пояснил Болат Акчулаков.

    Планируется, что принятые меры позволят увеличить темпы подключения к газовым сетям.

    «Работа в данном направлении будет продолжена. Вместе с тем хотелось бы отметить, что параллельно с активной работой по газификации населения необходимо внедрить культуру «рационального, бережного» потребления газа в качестве энергоресурса», - подчеркнул Болат Акчулаков.

    Было отмечено, что анализ показал, что в теплых регионах страны потребление газа на уровне с регионами, где средняя температура намного ниже.

    «Как Вам известно, в 2022 году законодательно были внедрены новые категории потребителей – крупные коммерческие и лица, осуществляющие цифровой майнинг. Данные меры приведут к повышению энерго-эффективности промышленных предприятий. В текущем году предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма по бережному потреблению газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей за исключением потребителей, получающих адресную социальную помощь», - добавил Болат Акчулаков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Энергетика Общество Минэнерго РК Газификация
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