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    Механизм оценки банковских должников изменят в Казахстане

    25 Октября 2021, 16:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила о непрозрачности торгов по имуществу банковских должников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства 22 сентября текущего года Правительству совместно с Национальным банком и Агентством было поручено до 1 ноября 2021 года разработать пакет законодательных и нормативных поправок по совершенствованию отношений в рамках исполнительного производства, работы частных судебных исполнителей, регулированию оценочной деятельности и залоговой политики банков второго уровня с введением в действие с 1 января 2022 года», - сообщила Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

    Основным разработчиком законодательных поправок определено Министерство юстиции Республики Казахстан.

    «В настоящее время, процедуры реализации залогового имущества, в том числе недвижимости, регламентированы законодательными актами об ипотеке недвижимого имущества и об исполнительном производстве, а также Гражданском кодексе Республики Казахстан и Гражданский процессуальном кодексе РК. Проведенный анализ действующей практики реализации залогового имущества показал, что существующие требования к процедуре реализации и участникам торгов не обеспечивают прозрачность аукциона и объективность ценообразования на реализуемое имущество», - подчеркнула глава ведомства.

    В этой связи, в рамках разрабатываемого законопроекта предусмотрены следующие дополнительные меры по совершенствованию защиты прав граждан:

    1) самостоятельную реализацию имущества залогодателем в трех месячный срок сделать обязательной процедурой в рамках судебной и внесудебной реализации залогового имущества, установить предел цены реализации не менее 75% и не более 100% от оценочной стоимости залога, с даты оценки которой прошло не более 6 месяцев;

    2) установить предельный порог снижения продажи жилой недвижимости в рамках исполнительного производства не ниже 75% от оценочной стоимости;

    3) запретить участие на торгах в рамках внесудебной и судебной продажи залоговой недвижимости в том числе кредитора, его работников и аффилированных лиц; физического лица, если вторым участником торгов является его близкий родственник, супруг (супруга);

    4) исключить возможность обращения взыскания на залоговое жилье по ипотечному займу по заявлениям залогодержателей или судебных исполнителей вне отдельного исполнительного производства;

    5) усилить требования к квалификации и ответственности оценщиков;

    6) увеличить порог определения незначительности задолженности относительно стоимости залога по ипотечным займам, обеспеченным жилищем физического лица.

    «Соответствующие поправки внесены Министерством юстиции Республики Казахстан в адрес Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан 15 октября 2021 года для их дальнейшего внесения в Мажилис Парламента Республики Казахстан в срок до 1 ноября текущего года», - заключила М. Абылкасымова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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