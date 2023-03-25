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    Мефедрон сбывали в одном из ночных клубов столицы

    25 Марта 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мефедрон сбывали в одном из ночных клубов столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Установлено, что подозреваемый работал в увеселительном заведении и организовывал сбыт мефедрона, где у него были постоянные покупатели.

    22-летний житель столицы задержан. В ходе личного обыска у него в носках обнаружено наркотическое вещество мефедрон в особо крупном размере. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны.

    По факту проводится досудебное расследование. Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана МВД РК Борьба с наркотиками
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