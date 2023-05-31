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    Медведь-сладкоежка забрался в пекарню в Коннектикуте и съел 60 кексов

    31 Мая 2023, 13:19

    ХАРТФОРД. КАЗИНФОРМ - В среду медведь ворвался в гараж пекарни в Коннектикуте и съел 60 кексов, прежде чем работники смогли прогнать животное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

    Работники Taste by Spellbound в Эйвоне, штат Коннектикут, загружали кексы в фургон для доставки, когда медведь вошел в гараж и вытащил коробку, полную десертов.

    «Это было немного шокирующе», — сказала Морин Уильямс, сотрудница пекарни, телеканалу WTNH. - Адреналин после этого точно зашкаливал».

    Уильямс, которая была в гараже, когда появился медведь, рассказала, что пыталась отпугнуть медведя, но он продолжал возвращаться.

    На видео с камеры наблюдения видно, как двое сотрудников обходят пекарню, пытаясь отпугнуть медведя, но в конечном итоге он пугает их. Затем косолапый вытаскивает из гаража коробку, полную кексов и съедает около 60 штук прямо на парковке.

    По словам Уильямс, сотрудники смогли отпугнуть медведя-сладкоежку только с помощью автомобильного гудка.

    «Один из наших пекарей сел в свою машину, объехал задний двор и обнаружил, что медведь сидит там и все еще ест наши кексы. (Сотрудники - прим.) довольно долго гудели в гудок, чтобы заставить медведя уйти, и, наконец, тот удалился, — сказала Уильямс в интервью.

    На место инцидента прибыли представители министерства энергетики и охраны окружающей среды Коннектикута и установили медвежью ловушку из сладостей.

    Ранее Казинформ сообщал о необычной краже со взломом, которая произошла на днях в Ванкувере. Там мужчина украл коробку кексов из местной пекарни, но перед этим он сделал пару селфи, насладился атмосферой пекарни и помыл пол на месте преступления.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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