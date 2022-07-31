Медучреждения оштрафовали на 75,6 млн в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На контроле департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области находятся 1 752 медицинские организации независимо от форм собственности, в том числе 123 стоматологических кабинета, 59 стационаров, 1456 амбулаторно - поликлинических учреждений и др., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«Служба санитарно-эпидемиологического контроля за первое полугодие 2022 года обследовала 1 343 медицинских объекта региона. В результате, на некоторых объектах выявлен ряд недостатков, таких как: отсутствие горячей воды, вентиляционных систем, несоблюдение требований к обращению с медицинскими отходами, наложены штрафы на 1372 физических и юридических лица, на сумму 75 634 206 тенге. По устранению нарушений выдано 90 санитарных предписаний, временно отстранены от работы 49 медицинских работников. 11 материалов направлены в суд», - сообщили в пресс-службе акима области.

В целях сохранения санитарного благополучия населения департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области призывает руководителей, ответственных представителей медицинских учреждений соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и правила к объектам здравоохранения МЗ РК и работать по нормативным правовым актам, добавили в акимате.



