Медсестры вышли на протесты в Бельгии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Бельгии протестуют работники сферы здравоохранения: участники акции требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, а также заявляют о необходимости увеличения персонала в больницах и домах престарелых. На улицы Брюсселя во вторник вышли около 20 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Власти признали, что вопросы протестующих требует решения, но пока не предложили план действий.

«Мы здесь чтобы заявить — нужно больше медсестер и что профессия должна стать более привлекательной для молодежи, потому что очень сложно создать стабильную семейную жизнь и одновременно работать в этой профессии», — говорит медсестра Тания Гендерес.

Бельгийские профсоюзы осуждают действия правительства — для сектора не предусмотрены меры бюджетной поддержки, несмотря на то что из-за коронавирусного кризиса многие работники сферы здравоохранения уволились, не выдержав нагрузки, при этом вакансии остаются незаполненными и персонал не в состоянии ухаживать за пациентами надлежащим образом.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч людей вышли на улицы Франции: в стране по призыву профсоюзов и левых политических сил 31 января прошла общенациональная забастовка против пенсионной реформы.

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