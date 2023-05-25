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    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Иртышский Завод

    25 Мая 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Медицинский тур поезда «Саламатты Қазақстан» по станциям Восточно-Казахстанской области продолжился станцией Иртышский Завод. Сюда поезд прибыл сегодня утром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

    До сегодняшнего дня поезд находился в Жетысуской области. Врачи оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бесколь. Медицинский тур по Жетысуской области завершился станцией Достык.

    Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

    Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Казақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

    Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение
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