Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начал медицинский тур по ВКО и области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поезд «Саламатты Қазақстан» начал медицинский тур по ВКО и области Абай. С 23 мая по 12 июня 2023 года врачи окажут высококвалифицированную медицинскую помощь жителям 11 отдаленных станцияй двух регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врачи оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят консультации и обследования. При необходимости делают мини-операции, выдают направление на плановую госпитализацию жителям отдаленных поселков, где нет поликлиник с узкими специалистами.

Прием пациентов ведется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13.:00 до 14:00. Поезд прибудет на станцию Жарма 23 мая (время прибытия 07:16 часов), 25 мая в 07:47 часов – Ертис зауыты, 27 мая в 09:11 часов – Тишинская, 29 мая в 09:05 часо – Ермаковка, 29 мая 20:50 часов – Таусамалы, 31 мая в 22:05 часов – Алтай, 2 июня в 21:03 часов – Кумистау, 5 июня 03:30 часов - Шар , 6 июня в 23:32 часов - Суык-Булак, 8 июня в 21:55 часов - Бел-Агаш, 11 июня в 00:11 часов – Дегелен.

В медбригаду поезда входят терапевт, хирург, врач общей практики, невропатолог, врач ультразвуковой диагностики, акушер, лаборанты, медицинские сестры, рентгенолог, врач лучевой диагностики, стоматолог, отоларинголог, психолог, окулист, гинеколог и уролог.

По инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике впервые привлечены профессиональные психолог, медиатор и юрист, которые бесплатно оказывают эффективную психологическую, правовую и медиативную (примирительную) помощь гражданам. Кроме того, проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи.

Ранее, с 10 по 22 мая 2023 года медицинский поезд «Саламатты Казахстан» проехал по шести отдаленным станциям области Жетысуской области. Медицинские работники «поликлиники на колесах» обследовали жителей станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бескол и Достык.

На станции Достык к врачам за помощью обратился даже водитель-дальнобойщик из Беларуси.

«Мне в местной больнице посоветовали обратиться в поезд-здоровья, что я и сделал. Врачи очень быстро обследовали меня, дали рекомендации, выполнив которые, боль прошла, и я могу спокойно дальше продолжать свой путь. Это большой и хороший показатель по оказанию социальной поддержки населения в вашей стране. Выражаю огромную благодарность за такое гостеприимство и заботу - не оставили в трудную минуту один на один со своей проблемой», - рассказал Максим Лукьянченко.

В целом врачи консультативно-диагностического поезда приняли 3695 жителей, в том числе 1648 детей. Общее количество врачебных посещений – 10628. Провели 86 малых хирургических операций.

«Даже невозможно передать словами нашу благодарность за эту возможность – обследоваться и лечиться бесплатно. Мы очень ждали всей семьей прибытие медпоезда, прошли всех специалистов, получили нужные назначения. Например, мне обследовали легкие, прописали полный курс лечения», - рассказал житель Лепси Болатбек.

Так, каждым специалистом поезда осмотрено большое количество пациентов: врач общей практики, терапевт, педиатр – 594 человек; хирург – 1629; уролог – 1112; невропатолог – 943; офтальмолог – 1878; ЛОР – 1398; акушер – гинеколог – 270; стоматолог – 1142; ЭКГ – 713; УЗИ – 742; ФЛГ – 74; психолог – 47 человек.

Напомним, проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с КФ «Фондом социальных проектов» и информационным партнером - телеканалом Jibek Joly.

По данным Фонда социальных проектов, в поезде есть необходимое оборудование для исследований. Медицинский поезд едет по всему Казахстану. Всего он охватит 121 станцию отдаленных районов.



