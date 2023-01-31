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    Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы - Касым-Жомарт Токаев

    31 Января 2023, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы, сказал Глава государства в ходе совещания по развитию Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице. Немаловажную роль во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза. Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам.

    Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница №3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо.

    Поручаю Министерству здравоохранения совместно с акиматом города решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы. Вместе с тем, некоторые больницы, несмотря на наличие ресурсов, в погоне за сиюминутной выгодой, закрывают некоторые медицинские направления», - отметил Президент РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Астана Здравоохранение
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