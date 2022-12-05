Медианный доход выше прожиточного минимума - Тамара Дуйсенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова пояснила, как рассчитывается медианный способ дохода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что черта бедности для назначения адресной социальной помощи (АСП) будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума.

«Прожиточный минимум сегодня мы рассчитываем исходя из 42 продуктов питания. Это продовольственная часть плюс еще 50% непродовольственной части. Медианный доход - это тот доход, который определяется статистикой. 50% населения получает именно этот доход. А 50% населения получает выше этого дохода. Поэтому сегодня медианный доход - выше чем величина прожиточного минимума», - прокомментировала Тамара Дуйсенова журналистам в кулуарах правительственного часа в Мажилисе.

«Если посмотреть, в 2021 году медианный доход составлял 54 тысячи тенге в среднем по Казахстану. А прожиточный минимум составлял 36 тысяч тенге. То есть, это по сумме будет больше и он будет реально отражать степень благосостояния каждой семьи», - пояснила она.

Также министр добавила, что раньше прожиточный минимум состоял из 20 продуктового набора, а позже был поднят до 42. По словам Т. Дуйсеновой, основные страны ОЭСР перешли на медианный доход, и Казахстан тоже должен дойти до международного стандарта при определении выплат.



